KENZO タイガーTシャツ　黒　マルチカラー

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます☆☆KENZOの可愛いタイガー半袖Tシャツになります★lオシャレで、着やすい！合わせやすくて、近くへのお出掛けにも使いやすい！是非買ってみてはいかがでしょうか？◆ブランド◆ ケンゾー-----------------------------------------------------------------------◆サイズ◆肩幅44着丈64身幅50袖丈21多少の誤差があるかもしれませんが、ご了承ください。状態ー画像参照ー・使用感あり・後ろ首あたり若干の色褪せありー画像参照ー１点物の為、早い者勝ちとさせて頂きますので、気になる方はどうぞお早めに★◆サイズ◆S実寸で判断を宜しくお願い致します★カラー黒、マルチ※ニオイ等、自宅での保管の為、神経質な方は購入をお控えくださいませm(__)m#えめぺたブランド
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