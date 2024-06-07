DC×DEADPOOL スケートシューズ　24センチ　コラボ

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スニーカー[ディーシー]スケートシューズDPPUREXKWR24.0cm2E説明DC×DEADPOOLのコラボレーション商品です。不動の人気モデル、PURE。細かいデザインまでこだわった、アッパー。シンセティックレザーのやわらかい素材感と、ハイカットで存在感を発揮するスニーカーです。メッシュライニングの使用やムレを軽減する通気性を確保することで快適な履き心地をサポート。アウトソールにはDCのトレードマークであるピルパターントレッドを採用しています。カラーバリエーション豊富で、飽きの来ないアイテムです。足型も比較的広めで、日本人の足にもフィットします。