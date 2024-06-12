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HTC ベルト　アンブレラ　ダークブラウンレザー\u0026ブラススタッズ　36
商品番号 P62528083141
商品名

HTC ベルト　アンブレラ　ダークブラウンレザー\u0026ブラススタッズ　36
ブランド名 エイチティーシー
特別価格 税込 12,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#SN-32などの3/4inch幅のナローベルトより更に細い5/8inch幅のモデルです。アンブレラスタッズが打ち込まれたデザイン。この細さながら存在感は十分にある一本です。サイズ:36全長:約121cm幅:1.9cm最短87cm最長95cm＊素人採寸につき多少の誤差はお許しください。レザー：ダークブラウンスタッズ：ブラス新品未使用品ですが、自宅保管時のエージングに理解の無い神経質な方はご遠慮下さい。エイチティーシーベルトスタンダードカリフォルニアハリウッドトレーディングカンパニーテンダーロインHTCブラックエイチティーシークロムハーツRRLラルフローレン素材···本革
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