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MISTER GENTLEMAN カシミヤ マフラー ストール
商品番号 A46702625727
商品名

MISTER GENTLEMAN カシミヤ マフラー ストール
ブランド名 ミスタージェントルマン
特別価格 税込 2,847 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用品です。ミスタージェントルマンカシミヤマフラーサイズ170×30.5cm(フリンジ含まず)フリンジ部分7.5cm紙タグは付いていません。保管の際についたシワがあります。#MISTERGENTLEMAN#ミスタージェントルマン#マフラー#ストール#カシミヤマフラー#カシミヤストール#カシミヤ柄・デザイン···無地カラー···ベージュカラー···パープル素材···カシミヤ
http://narcologia.ru/goods/manufacture446241.html
http://narcologia.ru/goods/diamond23558.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial991116.html
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