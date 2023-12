a tail we could wag マヤ族　伝統織物　ベルト　カラフル

20年以上前ショップ購入。使用感あり、薄らくすみなどあります。元々、小さなほつれあります。完璧をお求めの方はご遠慮ください。『atailwecouldwag』は、1988年にアイダホ州・イーグルで創業。主に大型犬用のリードやカラーを扱っており、グアテマラのマヤ族に伝承される美しい織物から出来たウェビングを用いたマヤベルトの元祖ともいえるメーカー。ウェビングをしっかりしたベースナイロンと組み合わせてアメリカ国内で優秀なハードウエア(Dリング)を使って仕上げてあります。サイズ表記 M金具も含めた全長 約100cm幅 約3〜3.5cm●購入前のご注意●中古品、自宅保管、素人検品にご理解のある方のみお願いいたします。気になる点は事前にコメントでご確認下さい。



