箱付き袋】エルメス コンスタンス スリム コインケース付 折り財布 ...

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。【素材】エプソン【カラー】エトゥープ ゴールド金具【対象】レディース【サイズ】幅：約12.5cm高さ：約10cmマチ：約2cm【仕様】 内側：オープンポケットx1【詳細備考】ロック式開閉◾︎付属品箱、保存袋、カードこれは友達が海外直営店で購入したもので、誕生日プレゼントでプレゼントしてくれました。トラブル防止の為、並行輸入品についてご理解頂けない方、少しでも不安な方はご購入をお控えください。発送時間:24時間以内
http://narcologia.ru/goods/Adder78175.html
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