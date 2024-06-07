ダンヒル　レザー　二つ折り財布　ローラガス　ブラック　メンズ

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○商品名dunhillダンヒル レザー 二つ折り財布ローラガス4CC\u0026CPビルフォールドブラック メンズ ○付属品 ブランド説明書箱○カラー ブラック○サイズ(約)縦9.1cm横11cm○仕様カード入れ×4小銭入れ×1ポケット×2札入れ×2○状態未使用の保管品です。極薄いスレ等はご容赦ください。大手ブランド専門買取店で購入した、真贋チェック済みの正規品です。※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。お気軽にお問い合わせ下さい。管理番号N-96