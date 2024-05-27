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PORTER ポーター　マルニ　MARNI コラボ　三つ折り財布ポーター
商品番号 P21333534589
商品名

PORTER ポーター　マルニ　MARNI コラボ　三つ折り財布ポーター
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 5,376 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PORTERMARNIコラボ　三つ折り財布　財布　ポーター三つ折り財布使用回数は1回のみ保管しておりました。沢山ポケットが付いているので使いやすいと思います。#ポーター#財布商品このまま封筒に入れて発送させていただきます。簡易梱包に心配な方は+500円にて　プチプチ・ボックス・段ボールにて変更可能です。（リサイクル品を使用する場合がございます。）ご一考ください。
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