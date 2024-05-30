希少】PRADA 折り財布 ドクロスカル チェーン 三角ロゴプレート 黒 ...

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ご覧いただきありがとうございます。ご購入前にプロフィールをご確認よろしくお願いします^^○アイテムPRADA折り財布 ドクロ スカル 骨 チェーン ギャランティーカード有 レザーナイロン 黒ブラック○サイズ縦:約9.5cm横:約11cmチェーン長さ:約53cmお札入れ 2小銭入れ 1カード入れ 4オープンポケット 2平置き実寸着画はお断りいたします。素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。○状態9枚目の写真の正面に若干の汚れがありますがまだまだ沢山ご使用いただけます。○カラー黒ブラック 白ホワイト 赤レッド グレー○付属品ギャランティーカード※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。○購入元AACDに加盟しているブランド品買取店や古物商許可証を保有しているブランド品取扱ショップより仕入れております！専門家による真贋鑑定済み「正規品」となりますのでご安心くださいまた、中古品ですので小傷等お気になされる神経質な方はご遠慮ください。新品・展示品レベルのきれいな状態のお品物でも一旦はどなたかの手に渡ったものであることをご理解の程お願いいたします。写真を拡大するなどしてしっかりご覧になったうえでご検討ください☺︎少しでも疑問等ございましたらコメントよりご連絡お待ちしております。検品・清掃を行っておりますが見落とす場合もございます。その際は何卒ご了承ください。RANDEBOO（ランデブー）SalvatoreFerragamo（サルヴァトーレフェラガモ）PLST（プラステ）BURBERRYBLUELABEL（バーバリーブルーレーベル）VALENTINOCHRISTY（バレンティーノクリスティー）GUCCI（グッチ）ADMJ（エーディーエムジェー）O'NEILofDUBLIN（オニールオブダブリン）DANTON（ダントン）PLEATSPLEASE（プリーツプリーズ）MONCLER（モンクレール）等の商品も扱っています^^