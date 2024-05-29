美品 人気 ポールスミス 二つ折り財布 ジップストローグレイン2 ブラック

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正規店での購入品です。私には長財布の方が使いやすかったので出品いたします。3日程使用しましたが使用感を感じない美品です。使用はしたのでお安くしています。人気の財布になります。あくまでも中古品となりますので、完璧をお求めになられる方は購入をお控えください。【ブランド】paulsmithポールスミス【シリーズ】二つ折り財布コンパクトウォレットジップストローグレイン2 レザー【カラー】ブラック黒【サイズ/仕様】縦約10cm横約11cmマチ3cm札入れ2小銭入れ2カード入れ6フリーポケット4【付属品】保存箱\u0026各種説明書カード