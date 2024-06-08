꧁極美品꧂ ヴィヴィアンウエストウッド ネクタイ オーブ ストライプ ブラック

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【ノーコメント】【即購入】大歓迎(´ω｀)フォローして頂けたらお値下げはご相談に乗りますのでお気軽にコメント下さい！【商品説明】◆シルク100%で、スレやダメージも無い極美品です！使用感もほとんどありません。汚れやスレも無く長くお使い頂けます。オーブのデザインがオシャレなネクタイです。■ブランド：viviennewestwood■カラー：ブラック オーブ ストライプ■サイズ：大剣幅8cm小剣幅4.5cm全長155cm採寸の多少の誤差はご了承ください。■購入先大手リサイクルショップ。AACD加盟店での購入品です。正規品として購入したアイテムです。【商品状態】 ランクA【ランク表示法】S:新品、未使用A:使用感もあまりなく、綺麗な状態ですB:使用感はありますが、そこそこ綺麗ですC:使用感はありますが、通常使用可能ですD難あり。ジャンク品です。★その他:写真の白くなっている部分は光によるもので、擦れているわけでは御座いません☆▼▼お願い▼▼■可能な限り近い色味で撮影はしております、素人の撮影の為、完璧な色味を表現した撮影は出来ません。■撮影箇所は主に気になるような部分を撮影しております。中古品にご理解の無い方はご遠慮下さい。▼注意事項▼【保管】①保管専用の部屋に保管しています。②喫煙者、ペットおりません。【発送】①発送には２日程お時間がかかります。②プチプチやビニール、紙袋に梱包し発送します。以上、宜しくお願い致します(*^^*)