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◆商品名：ナンバーナイン 9周年アニバーサリー ニルバーナ Tシャツ （NUMBER(N)INE 9THANNIVERSARY NIRVANA T-SHIRT)◆商品説明：宮下さんがデザイナーであったナンバーナインが大好きで購入したものです◆発売年：2006年SS◆サイズ：2(肩幅40cm,身幅44cm,袖丈21cm,着丈62cm)◆状態：未着用のままクローゼットで保管していました◆発送：送料無料でお送りいたします。平日仕事のため、発送は基本的に土日で行う予定です。何卒ご容赦ください。また、海外への発送はお受けできません◆注意点：17年以上前の古いものであることに加え、個人で所有及び保管した中古品になりますので、完璧な商品をお求めの方は入札をお控えください。落札後のキャンセル、商品受け取り後の返品もお受けできませんのでよくお考えのうえ、ご購入をお願いいたします