福永祐一元騎手　直筆サイン入り　エイシンプレストン　香港国際競争　記念キャップ

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エイシンプレストン～若き日の福永騎手を育てた



G1復刻】エイシンプレストン鬼脚発揮 福永「本当に速かった」海外G1初 ...



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福永祐一騎手合格に師匠の北橋修二元調教師や同期の仲間らがお祝い ...



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公式】 レブロン・ジェームズ、ルーキー、レブロン、アッパーディック ...



福永祐一騎手直筆サインパネル コントレイル ジャパンカップ ...

ご覧いただいてありがとうございます。ＪＲＡＧ１馬 エイシンプレストンの香港国際競争Ｇ１３勝を記念して作製されたキャップです。英文字や勝負服は全て刺繍です。引退されたJRA福永祐一元主戦騎手の直筆サイン入りです。キャップは貴重品、サイン入りでさらにレアだと思います。エイシンプレストンは福永元騎手が主戦騎手で、デビューから引退まで全て騎乗したサラブレッドです。国内Ｇ１を１勝、海外Ｇ１は当キャップのとおり３勝をあげています。大切にしていましたが、福永祐一氏のファンの方、エイシンプレストンのファンの方にお譲りします。経年劣化や保管による擦れや傷み、細かな見落としはご容赦ください。送料込みのお値段です。よろしくお願いいたします。#福永祐一#福永騎手#福永調教師#福永師#福永ジョッキー#福永先生#主戦#主戦騎手#エイシンプレストン#エイシン#香港国際競争#Ｇ１#榮進寶蹄#JRA#競馬#日本中央競馬会#騎手#ジョッキー#調教師#キャップ#帽子#刺繍#レア