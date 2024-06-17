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4PC クラシック バックル レザー ベルト L～XL サイズ
商品番号 P53156743340
商品名

4PC クラシック バックル レザー ベルト L～XL サイズ
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 6,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※まとめ買いなら値引き少し可能です。※30000円→13000円に大幅値下げしました圧倒的人気のある王道クラシックベルト。しかも4PCなのでデニムにもスーツにも合わせやすいのでかなり重宝すると思います。この機会にぜひ手に入れて下さい。ウェスト約81㎝～109㎝位の方目安(穴を２～３残しがカッコいいと思うので、96㎝位迄の方の方が決まると思います)【海外並行輸入雑貨品ノーブランド製】4pieceクラシックバックルレザーベルトL～XL購入ebayアメリカンオークション状態新品未使用材質合金、PUレザー(合成皮革)sizeL～XL　　　バックル6.8㎝×5.5㎝、厚み8㎜全長123㎝、ベルト長さ118㎝ループ幅4.2㎝×2.2㎝、ベルト幅3.3㎝付属なし発送ヤマト運輸の宅配便コンパクト※海外輸入雑貨品ですので、国内品と比べると粗いです。完璧を求める方や高品質を求める方は国内正規店舗にてお求め下さい。※購入者さま都合のキャンセルや返品には商品すり替え、クレーマー防止の観点から対応致しかねます。#レザーベルト#クラシックベルト#ベルト#4ピース#ローラー#ケルティック#バックル#革ベルト#合成皮革#シルバー#合金#フローラルクロス#クラシック#輸入#ブラック#レザー#限定#銀色#クラシックバックル#バックルベルト#ビッグバックル#クロス#クロスデザイン
http://narcologia.ru/goods/perpetual636746.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral577732.html
http://narcologia.ru/goods/moped416568.html
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