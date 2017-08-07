【レアカラー】YUHAKU ユハク YFP140 ターコイズブルー 箱あり

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【レアカラー】YUHAKUユハク純札YFP140ターコイズブルーメンズ二つ折り財布半年程度使用しているため、使用感はあります。箱は付属しております。(箱に凹み・傷あり)即購入◎中古・使用感ありの旨をご理解いただける方のみご購入ください。OPP袋・緩衝材にて防水・傷対策をした上でゆうパケットポストで発送致します。【仕様】紙幣用コンパートメント×2/カード用ポケット×6/フリーポケット×2商品詳細サイズ：横110×縦95×厚さ20(mm)重量：80g素材：イタリアンショルダー×国産牛革生産国：日本シリーズ：Foschia参考価格:30240円財布形···二つ折り素材···本革