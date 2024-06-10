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【直営店購入】M61695 ポルトフォイユ・ミュルティプル
商品番号 G69600145842
商品名

【直営店購入】M61695 ポルトフォイユ・ミュルティプル
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 17,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品名:M61695ポルトフォイユ・ミュルティプル定価:64900円シリアルナンバー:SP0211購入場所:ルイヴィトン横浜高島屋店1年程使用させていただきました。大切に使用し保管していたため、状態は良いと思います。直営店購入のため完全に正規品です！よろしくお願いいたします！【製品説明】ブラックとグレーのアイコニックな新素材、モノグラム・エクリプスキャンバスで仕立てた「ポルトフォイユ・ミュルティプル」。コンパクトながら多くのポケットやカードスロットを備えた財布は、機能的でポケットにもすっきりと収まります。【製品仕様】11.5x9x1.5cm(幅x高さxマチ)素材：モノグラム・エクリプスキャンバスライニング：レザー（皮革の種類：牛革）、テキスタイル金具（色：シルバー）クレジットカード用ポケット5つ紙幣用ポケット2つレシート用の内側ポケット2つカラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）#ルイヴィトン#財布#折り財布#革財布#ポルトフォイユ#ポルトフォイユ・ミュルティプル
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