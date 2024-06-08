美品‼️エルメスアザップシルクインコンパクト

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エルメスアザップシルクコンパクトルージュアッシュ、ワイン色写真では光の加減で茶色ぽいですが綺麗なワイン色刻印AU百貨店エルメスブティックカード有お箱あります素敵なワイン色コンパクト鞄用にすごく便利。⭐️有名リサイクル店にて鑑定済⭐️カラー···ブラウン（ワイン系）⭐️京都高島屋2021/4/07⭐️若干使用感はありますが、コイン入れにはコイン未使用⭐️シルクの傷みも縫製もありません。⭐️付属品 箱、ブティックカードファスナーの開閉が若干スムーズではないですが、お近くのエルメス店舗にて対応可能です。宜しくお願い致します。