ヒステリックグラマー ウォレットチェーン

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商品詳細
hystericglamorウォレットチェーン 試着のみ❗️美品です❗️金属製ほどコテコテ感なく、スマートに着用出来ると思います。hystericglamorのロゴが、カッコいい❗️全長66cm中古品のためご理解いただける方のご購入をお願いします。【お願い】その他フリマ等に出品しておりますので、必ずコメントを入れて頂き返信があってからのご購入をお願いいたします。
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