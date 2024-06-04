⭐️良品⭐️ エルメス コンスタンス 85 Hベルト シルバーバックル ...

#楽得のメンズ小物一覧はこちら#楽得のHERMES商品一覧はこちら即購入ＯＫです✨もちろん全国送料無料です‼️⭐️良品⭐️エルメスコンスタンス85Hベルトゴールドバックルブラックブラウンの出品です。⭐️シンプルなブラック×ブラウンですので、普段使いからお出かけまでさまざまなシーンでご愛用いただけます。⭐️現状はお写真でご確認ください。納得いただいた方のみご購入をお願いします。商品説明【ブランド】HERMESエルメス【カラー】ブラック×ブラウン【サイズ】約全長105cm幅3cm ベルト穴83〜88.5cm バックル幅6×高さ3.8cm【材質】レザー【付属品】なし【刻印】□M【商品状態】ベルト穴変形あり。コバやレザーに若干のスレ、汚れあり。バックルに小傷あり。大きなダメージはなく、まだまだ楽しんでご愛用いただけます。#楽得のメンズ小物一覧はこちら#楽得のHERMES商品一覧はこちら他サイトでも同時に出品中のため突然出品を削除する場合がございます。予めご了承ください。☆購入経路☆大阪正規ブランド品販売店の鑑定済み商品を購入し、こちらで販売しております。☆ご注意点☆必ず画像のご確認お願い致します。画像に写りきれない細かなスレ傷等ある場合がございます。気になる点は事前にコメントでご確認ください。DF2662カラー···ホワイト



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