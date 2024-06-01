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FENDI フェンディ ズッカ柄 ベルト
商品番号 M12265559655
商品名

FENDI フェンディ ズッカ柄 ベルト
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 9,810 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FENDIフェンディベルト　FF柄　ズッカ柄　リバーシブル男女兼用表記サイズ90全長105cm幅3.3cm2〜3回使用しました。細心の注意を払い、綺麗に使っていたので目立つ傷やシミはありません。自宅で丁寧に保存しています。大切に使用し、保管しておりましたが、素人保管のため完璧な状態をお求めの方のご購入はお控えください。
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