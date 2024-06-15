新品 クロコダイル長財布 クロコ財布 ワニ革 ブラウン 茶色 本革 ...

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【フォロー割】【リピーター割】がございます。詳しくはプロフィールをご確認ください。ご覧いただき、まことにありがとうございます！他にもメンズ・レディース関わらず、時計・アウター・スニーカーなど扱っていますので、こちらのラインナップもぜひご覧くださいませ↓↓↓#OVERSEASSHOPの商品一覧クロコダイル、スティングレイ、パイソン商品一覧はこちら#OVERSEASSHOPのレザー製品クロコダイル財布クロコダイル長財布新品クロコダイル長財布クロコ財布ワニ革ブラウン茶色本革ゴールドファスナークロコダイル長財布（ブラウン）です。※メンズ、レディース用【生産国】Thailand【カラー】ブラウン【サイズ】横幅：約20cm/縦幅：約10.5cm/厚み：約3.0cm■ラウンドファスナー開閉式■小銭入れ×1（ファスナー式）■札入れ×2（ジャバラ式）■ポケット×2■カード入×16【商品について】CITES正規発行、経済産業省輸入承認済。ワシントン条約に基づき正規輸入されたクロコダイル皮革です。クロコダイルの皮は、金運を引き寄せるとされ、開運や金運を願う人のシンボルとしても最適です。商品は新品・本物ですが、商品写真は撮影環境によって色味の違いが出てきてしまう場合がございます。同一品であっても、柄出等、製造工程や工場の違いによってそれぞれ状態が異なる場合がございます。予めご了承下さい。●梱包・発送についてクッション材・緩衝材を使用し、丁寧に段ボールに梱包し発送させていただきます。●返品等について商品到着後、製品に問題があった場合、返品等、誠意をもって対応いたしますのでご安心くださいませ。カラー···ブラウン柄・デザイン···その他財布形···長財布素材···本革