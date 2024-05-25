YSL ジップアラウンドウォレット

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種 類ラウンドファスナー長財布材 質レザーサイズ横：約18.5cm高さ：約10cmマチ：約2.5cm男女兼用です箱にシリアルナンバーついてるため偽物ではございません。10月20日まで4万円 それ以降五万円に変更少し汚れなどはあります神経質の方は購入おすすめ致しません。即購入可能返品不可財布形···長財布イヴ・サンローラン