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メンズ用　革ベルトとVAシルバーチェーンセット
商品番号 I31160733371
商品名

メンズ用　革ベルトとVAシルバーチェーンセット
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 5,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

目に止めて頂きありがとうございます。こちらロック系の本皮ベルトとVAのシルバーチェーンのセットになります。こちらの２点をジーンズ等に合わせたり財布に繋げたりすれば良いかと思います(^o^)シルバーアクセサリー好きの方に是非オススメしたいのでよろしくお願いいたします★カラー...シルバーアクセサリー材質...本革
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