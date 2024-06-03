【00s】OLD GAP　オールドギャップ　ステンシル　”G”ロゴ　キャップ

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他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中＿ITEM＿＿＿【商品名】【00s】OLDGAP オールドギャップ ステンシル キャップ【生産国】CHINA【年代】2000＿SIZE＿＿＿サイズ：頭囲最大約62cmツバ長:約7cm高さ：約12cm＿COMMENT＿＿＿2000年にリリースされたオールドギャップのキャップですグッドイナフのツイル生地にフェルトでGEとワッペンがついたキャップをサンプリングしたと言われたキャップでブラウンの生地にGロゴ。Gはステンシル字体でフェルト生地になっております。当時物のグッドナイナフやエレクトリックコテージ、フィネスレットイットライド、エイプのアーカイブ等と合わせると良い雰囲気です。＿COLOR＿＿＿ブラウン＿CONDITION＿＿＿額部分に汚れあり他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中