【新品未使用】VANS VAULT バンズボルト　AUTHENTIC LX 30

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◆ごあいさつご覧いただき、ありがとうございます！他にも出品していますので、是非ご覧ください！#出品しているスニーカー系商品一覧◆まとめ割引まとめてご購入いただける場合、お値引きさせて頂きます！コメント欄にてお気軽にご相談下さい！ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー●商品概要VANSVAULTのオーセンティックLXになります。スエード素材、色はローデン(暗めのグリーン)です。箱付きです。●サイズ：30cm●状態：・新品未使用、タグ付きです。●配送方法：標準として指定している配送方法以外も極力対応させて頂きます。ご希望の方はコメントにてご連絡ください。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。発送は紙袋による簡易発送となります。