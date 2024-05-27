Macarena Olivera マカレナ·オリベラ　アート額　2枚セット

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商品詳細
MacarenaOliveraマカレナ·オリベラ アート額 2枚セットアルゼンチン人のアーティスト、マカレナの作品です。作品は色合いと構成が美しくアイデアに満ちていて素晴らしい作品になっています。長らく壁に掛けていたためホコリや汚れが若干あります。ある程度きれいにしたのですがこの状態でのお引き渡しとなります。この様な状態をご理解の上お買い求めください。マカレナ紹介ページhttps://www.flickr.com/photos/fukuoka-now/albums/72157626623365305/
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