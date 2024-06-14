ニューエラ　キャップ　キン肉マン　40周年

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商品詳細
キン肉マンニューエラ40周年Newera帽子国内正規品新品 未使用品 ■カラーブラック■刺繍カラ―ブラック×ホワイト■バイザーカラ―ブラックサイズ、7-8/358.7CMキン肉マンの連載開始40周年にあたる2019年を記念したシリーズ60サイズの段ボールで発送させていただきます。即決大丈夫です宜しくお願い致します。
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