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GOD SELECTION XXX キャップ
商品番号 R38568074037
商品名

GOD SELECTION XXX キャップ
ブランド名 ゴッドセレクショントリプルエックス
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GODSELECTIONXXX初期のキャップです。初期型はニューエラではない珍しいタイプです。興味ありましたら、是非！カラー···ブラック数回着用したのみ、ほぼ新品に近いと思います。
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