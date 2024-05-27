BVLGARI スクエアロゴ リバーシブル ベルト

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商品詳細
数年前BVLGARI直営店にて購入しました。ブルガリプレートロゴバックルリバーシブルベルトブラックとブラウンのリバーシブルになっていてバックル取り外し可能です。サイズ全長約100cmベルト幅約3cm５穴約78～約89cmバックル約6.3×3.5cm状態中古若干のバックル小傷、レザークセ、ホールダメージはありますが、使用に難が出る致命的なダメージはありません画像にてご確認ください。付属品なし
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