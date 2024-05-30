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80s 90s 犬Tシャツ シェパード XL dog アニマル animal
商品番号 M48961263628
商品名

80s 90s 犬Tシャツ シェパード XL dog アニマル animal
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 5,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気の犬プリントTシャツです！犬種はGermanShepherd(ジャーマンシェパード)です！おそらく未使用deadstock(デッドストック)かと思います。長らく暗室にて保管しておりました。約30年前の物で、良い状態は珍しいかと思います。タグは、USA製ONEITA(オニータ)タグです◎裾袖シングルステッチ淡いイエローのボディカラーです。コピーライトは1988年です。vintage古着好きの方、この機会に是非！他にも多数出品しております。#山田のメルカリ出品↑こちらのハッシュタグから、\"販売中のみ表示\"検索で是非ご覧ください。vintage古着がお好きな方はもちろん、pulpfiction(パルプフィクション)やtitanic(タイタニック)やmask(マスク)などの映画movie(ムービー)Tが好きな方や、ralphlauren(ラルフローレン)やpatagonia(パタゴニア)やcarhartt(カーハート)やchampion(チャンピオン)などのアメカジやM.C.Escher(MCエッシャー)やkozik(コジック)やpushead(パスヘッド)などのアート物やwilliamwegman(ウィリアムウェグマン)などお好きな方にもおすすめできるかと思います！カラー···イエロー袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/kindness802805.html
http://narcologia.ru/goods/cotton174961.html
http://narcologia.ru/goods/Adder211175.html

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