80s 90s 犬Tシャツ シェパード XL dog アニマル animal

人気の犬プリントTシャツです！犬種はGermanShepherd(ジャーマンシェパード)です！おそらく未使用deadstock(デッドストック)かと思います。長らく暗室にて保管しておりました。約30年前の物で、良い状態は珍しいかと思います。タグは、USA製ONEITA(オニータ)タグです◎裾袖シングルステッチ淡いイエローのボディカラーです。コピーライトは1988年です。vintage古着好きの方、この機会に是非！他にも多数出品しております。#山田のメルカリ出品↑こちらのハッシュタグから、\"販売中のみ表示\"検索で是非ご覧ください。vintage古着がお好きな方はもちろん、pulpfiction(パルプフィクション)やtitanic(タイタニック)やmask(マスク)などの映画movie(ムービー)Tが好きな方や、ralphlauren(ラルフローレン)やpatagonia(パタゴニア)やcarhartt(カーハート)やchampion(チャンピオン)などのアメカジやM.C.Escher(MCエッシャー)やkozik(コジック)やpushead(パスヘッド)などのアート物やwilliamwegman(ウィリアムウェグマン)などお好きな方にもおすすめできるかと思います！カラー···イエロー袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬



90s USA製ヴィンテージ シェパード 犬 アニマルロゴTシャツ www ...



2023年最新】GERMAN tシャツの人気アイテム - メルカリ



90s DOG 犬 tシャツ ヴィンテージ アニマルプリント | labiela.com



Y2K THE MOUNTAIN/ザ マウンテン “DOG” 犬 アニマルプリント Tシャツ 230426



90s USA製 ☆ rel e vant products アニマル 犬 アート オールオーバー ...



90s DOG 犬 tシャツ ヴィンテージ アニマルプリント | labiela.com



Y2K THE MOUNTAIN/ザ マウンテン “DOG” 犬 アニマルプリント Tシャツ 230426



Y2K THE MOUNTAIN/ザ マウンテン “DOG” 犬 アニマルプリント Tシャツ 230426



90's USA製



JERZEES】80s 90s USA製 犬ぞり そりレース ロゴ アニマルプリント ...



90s USA製 アニマル系 半袖Tシャツ シングルステッチ プリントデザイン ...



1980's -1990's



1980's -1990's



90年代 USA製 ビッグサイズ RED DOG アニマル プリントTシャツ メンズ ...



80年代 80s アメリカ製 動物 半袖 | ビンテージ古着屋Feeet 通販 ...