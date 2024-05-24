2023FW KAPTAIN SUNSHINE NEW ERA NAVY

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【KAPTAINSUNSHINE×NEWERA】完全未使用(タバコ等もすいません！)色はネイビー(ダークネイビーで使いやすいです)サイズはネット、店頭でも完売してるサイズです！出品前にかなり検索したので。試着せず購入のため、購入したら、私のサイズでなかったので、出品します。儲ける気はないので、定価販売します。確認せずの購入OKです！59FIFTYCLASSICBBCAPBLACK73/42023FW購入 定価 税込11,000円ベースボールキャップブランドとして有名な「NEWERA」とのコラボ商品が登場。クラシックモデルの深めの被り心地と内部に独自の芯を設けることで形崩れがなくしっかり形をキープできます。定番の6パネル仕様で各中心に菊穴を付けています。表面本体、ツバ部はウール100％になり裏面ツバ部はコットン仕様となります。しかし通気性のよい造りになっていますので通年通してお使いになれます。サイドの刺繍(ロゴ)左にNEWERAオリジナルLogo右に「LESSISMORE」シンプルですがクールなデザインになっています。ストレートのツバ形状ですがお好みで曲げて使用しても問題ありません。【カラー】BLACK【サイズ】73/4頭周囲61.5cmツバ部7.0cm深さ約12.5cm【生地】表面本体、ツバ部Wool100%裏面ツバ部Cotton100%刺繍糸Polyester100%