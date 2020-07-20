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モーガン GMモデル9
商品番号 I65013711716
商品名

モーガン GMモデル9
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 32,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【最終値下げ】モーガンのバリトンサックス用マウスピースです。GMモデルということで、ジェリーマリガンのグレゴリーコピーのマウスピースです。開きは110inchで約2.8mmですが、ほかの手元にある3mm位の開きのマウスピースに音量の引けを取りません。素材が良いのかヴィンテージのマウスピースを吹いた時のような豊かな倍音と反応の良さがあります。2年前に直接10万円ほどで購入しましたが、ほかのマウスピースと併用していた関係であまり使用頻度は高くありません。
http://narcologia.ru/goods/composite622754.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect922970.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful465651.html

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モーガン GMモデル9 【メーカー直売】 www.coopetarrazu.com

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