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- デフォリアル 13日の金曜日 ジェイソン＋ 海洋堂リボルテック フィギュア
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商品詳細
STARACE社より発売のフィギュアブランドデフォリアルエクスプレスFRIDAYTHE13TH13日の金曜日ジェイソンボービーズDX新品未開封購入後そのまま棚に飾っていました。激レア商品で現在は入手困難のフィギュアです箱に2箇所痛みあり(写真詳細)10月12日追加海洋堂より発売の特撮リボルテック.No.014ジェイソンボービーズ開封中古品本体欠品等ありませんが、海洋堂商品(リボルテックシリーズ)に混入されているポイントメダルのみ欠品しています。即購入OK値下げ不可バラ売り不可#FRIDAYTHE13TH#13日の金曜日#ジェイソン#ホラー映画#フィギュア#デフォリアル#海洋堂#KAIYODO#特撮#リボルテックフィギュア種類···スケールフィギュア
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