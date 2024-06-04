KWANPENクロコダイル・ベルト

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購入場所：質屋サイズ約全長99㎝1番短い穴まで79㎝1番長い穴まで90㎝バックル横5.0㎝縦2.0㎝マチ2.5㎝状態写真3.4一部金具の裏側汚れございますが、他はお綺麗なお品です。KWANPENクワンペン名匠KwanPenSengにより1938年シンガポールで創業。美しいカッティングとクラシカルなライン、その特徴を活かしたセンターカットなど、対称性を強調したデザイン自由で色鮮やかなカラーリングが特徴。ユニークなクロコダイルモチーフの金具をはじめ、製品にはオリジナルのパーツが取り付けられている。職人による技術に強いこだわりを持ち、全ての製造工程は熟練の職人たちによって一つひとつ綿密なハンドメイドで製作。創業者であるクワン・ペン・センの意志のもと、伝統とオリジナリティをブランドのアイデンティティとして不変的且つタイムレスなものづくりを続けている。クワンペンの工場では、50人以上の職人たちがそれぞれの専門性を活かし、製造に携わる全ての職人に対し、20年以上の経験値を持つ熟練の職人指導のもと2年間のトレーニングプログラムを実施することで、常に変わらぬ高品質な製品の提供と高度な技術の継承を実現する。ブルネロクチネリやティベリオフェレッティ(TIBERIOFERRETTI)、アンボワーズ、j\u0026mDavidson、アンドレアダミコのようなイタリアンなベルトをお探しの方に。