フェラガモ　ベルト　バックルのみ

フェラガモのベルトバックルのみです。スレ・傷が見受けられますので、詳細は写真でご確認ください。また、ベルト幅につきましても合わせて写真でご確認願います。カラー···シルバー〜注意事項〜・商品到着後のクレームはご遠慮下さい。・素人管理になりますので、神経質な方やお店に並んでる新品レベルを求める方はご遠慮下さい。・注文後のキャンセルはご遠慮下さい。・商品の状態を十分納得されてからのご購入をお願い致します。



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