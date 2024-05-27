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土屋鞄　二つ折り財布　ビークル センタージップポケットパース
商品番号 K68256318968
商品名

土屋鞄　二つ折り財布　ビークル センタージップポケットパース
ブランド名 ツチヤカバン
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

土屋鞄　二つ折り財布カラー　ヴィンテージオリーブ　　　　(購入カラーはオリーブですが、外面は茶色っぽい色合いになっています)サイズ　約9.8×11cm参考価格　定価26,050円(税込)仕様スナップボタン式Dカン金具×1、カードホルダー×8、フリーポケット×2、ファスナー式小銭入れ×1、札入れ×2
http://narcologia.ru/goods/reflector478064.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper20509.html
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