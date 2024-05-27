土屋鞄　二つ折り財布　ビークル センタージップポケットパース

土屋鞄 二つ折り財布カラー ヴィンテージオリーブ (購入カラーはオリーブですが、外面は茶色っぽい色合いになっています)サイズ 約9.8×11cm参考価格 定価26,050円(税込)仕様スナップボタン式Dカン金具×1、カードホルダー×8、フリーポケット×2、ファスナー式小銭入れ×1、札入れ×2



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