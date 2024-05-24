NEWERA NEWYORK GIANTS 7 1/4

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商品詳細
59FIFTYLogoHistoryニューヨーク・ジャイアンツクーパーズタウンワールドシリーズサイドパッチ1921グリーンアンダーバイザー新品未使用71/4hiphop雑貨、小物、goods、rapteeなどの商品を扱っております。ボディはgildanやHanes、anvil、oneita、allsport、bayclub、polygram、giantなどがメイン。又、palaceskateboard(パレススケートボード)、stussy(ステューシー)からonlyny、HUFなどのスケーターブランドも好んでおります。昔ながらのNIKEACGやpolosportなどや、offwhiteやblackeyepatch、10匣(tenbox)、fearofgodなどにも注目。HIPHOPが好きでkandytownや舐達麻、anarchy、kohhが好むブランド、carharrt(カーハート)、Levis(リーバイス)やAKIRA(アキラ)などの商品も出しています。また、2pacやthenotoriousb.i.g(big).、eminemなどの90年代らHIPHOPも勿論のこと、KanyeWestやTravisScott、などのファッションもあります。
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