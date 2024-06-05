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DECENDANT GENNAKER SS ディセンダント ｔシャツ2枚セット
商品番号 P34174478965
商品名

DECENDANT GENNAKER SS ディセンダント ｔシャツ2枚セット
ブランド名 ディセンダント
特別価格 税込 4,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

23ssのスポットTシャツだったかと思います。公式オンライン購入品です。中古品ですがそれぞれ2回ほどしか着用していません。また1回着るごとにクリーニングに出しています。大きな汚れやダメージはないかと思いますが中古品ということをご理解ください。サイズ2サイズ感大きめなので一般的なLサイズくらいだと思います。よろしくお願いいたします。
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