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CONVERSE ALLSTAR LOWスニーカー 29cm
商品番号 Y27766974690
商品名

CONVERSE ALLSTAR LOWスニーカー 29cm
ブランド名 コンバースオールスター
特別価格 税込 1,916 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品名】コンバースキャンバスオールスターローカット29cmになります。【商品説明】ローカットなのでソールのラインが程よいアクセントになっています。カジュアルな着こなしに一味違ったアクセントを与えてくれる一足です。【サイズ】29cm【品番】M9165【状態】若干の使用感がございますが、目立つ傷や汚れはございません。⭐︎フォロー割引⭐︎フォローしていただけましたら商品の値段に応じてお値引きさせていただきます。●2,000円以上→200円引き●5,000円以上→300円引き●7,000円以上→400円引き●10,000円以上→500円引き同サイズをお求めの方へ★↓↓↓#SSS_29その他色んなスニーカーも揃えております。AIRFORCE1(エアーフォースワン)AIRJORDAN(エアジョーダン)やAIRMAX(エアマックス)、LOW(ロー)MID(ミッド)HI(ハイカット)などたくさんございます。CONVERSE(コンバース)newbalance(ニューバランス)やPUMA(プーマ)そしてReebok(リーボック)！！などなどトレンド商品もございます。王道のNIKE(ナイキ)adidas(アディダス)オニツカタイガーなど2022モデルから春夏秋冬モデルやコラボなどの限定品、レアなものまで充実です！メンズ向けのかっこいい靴やレディース向けのかわいい厚底。ウィメンズ、ユニセックス、キッズなど流行のおしゃれシューズから、スポーツではランニングやジョギングだったりジム、フィットネス、バッシュなどいろいろなところでお使いいただけます。カラーは青(ブラック)赤(レッド)や白(ホワイト)の他に黒、黄色(イエロー)緑(グリーン)灰色(グレー)や白や黒！サイズも様々！管理番号#L03233ヌ0316
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