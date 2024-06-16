【新品・未使用】サマージョイ　アートポスター　額サイズ53×53

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定価 13200円(税込)サイズ W52.5×H52.5cm重さ 約1.1kg材質 樹脂フレーム仕様 絵の表面を特殊ゲル加工アメリカ女性作家 ダンフンナイ白い花にゲルの特殊加工が施され凸凹になっており、油絵の様な質感だけれど軽やかな感じです。加工により見る角度によっていろいろな表情が楽しめます。(写真3.4.5枚目)暖かくも爽やかな気持ちにさせてくれる絵です。大きめの絵なので存在感もあり、玄関などお客様を迎える場所にもピッタリかと思います。同じ物が複数枚あります。重ねて壁に掛けたい方、ご相談ください。形式···額縁入り絵画の種類···その他主題···静物主な画材···その他カラー···ホワイト#ダンフンナイ#danhuinai#インテリア#額#サマージョイ#白い花#フラワー#アート#美術#工芸品#美#コレクション#アートポスター#エレガント#玄関#リビング#新品 #未使用 #会社 #オフィス #事務所 #小物家具 #壁掛け #アート #ポスター #かわいい #安らぎ #エントランス形式...額縁入り主題...静物主な画材...その他