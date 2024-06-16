はすね　抱き枕カバー　和服ちゃん　浴衣ver.

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商品詳細
新品未開封の正規品です。保存用に複数購入したものを、いくつか出品します。#林檎のコレクション整理#林檎の抱き枕カバー発送は2つ折にして、ネコポスで発送する予定です。未開封品なので、傷や汚れは無いと思いますが、輸送時に折り目等がつく可能性があるため完品をお求めの方は、ご遠慮頂いたほうがよろしいかと思います。
http://narcologia.ru/goods/cowpox477839.html
http://narcologia.ru/goods/assessor226803.html
http://narcologia.ru/goods/waveform935717.html
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