THE DARK KNIGHT TRILOGY PLAY ARTS改 ベイン

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新品未開封です。同じく出品中のダークナイトとご一緒にいかがでしょうか？同時購入の方には是非お値引きさせていただきます。クリストファー・ノーラン監督が手掛けるバットマン(TM)シリーズ最終章2012年公開の映画「ダークナイトライジング」より、最強の敵「ベイン」が「PLAYARTS改」に登場。[セット内容]付属品:壊れたマスク、換え手×2、専用台座(Amazon.co.jpより)