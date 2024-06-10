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THE DARK KNIGHT TRILOGY PLAY ARTS改 ベイン
商品番号 A11940814440
商品名

THE DARK KNIGHT TRILOGY PLAY ARTS改 ベイン
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 3,120 円
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商品詳細

新品未開封です。同じく出品中のダークナイトとご一緒にいかがでしょうか？同時購入の方には是非お値引きさせていただきます。クリストファー・ノーラン監督が手掛けるバットマン(TM)シリーズ最終章2012年公開の映画「ダークナイトライジング」より、最強の敵「ベイン」が「PLAYARTS改」に登場。[セット内容]付属品:壊れたマスク、換え手×2、専用台座(Amazon.co.jpより)
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