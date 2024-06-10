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茶道具　夕顔　お茶入れ
商品番号 X14770927800
商品名

茶道具　夕顔　お茶入れ
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 8,225 円
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商品詳細

溜塗蓑輪一星作　瓢　瓢箪の形が可愛らしく、美しく華やかな絵付けのお薄器です。一度使用しただけなので、美品です。
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