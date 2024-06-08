マーベルレジェンド　デッドプール

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商品詳細
【家の引越しのため、コレクションを大量放出します】海外版マーベルレジェンドのデッドプールとネガソニック・ティーネイジ・ウォーベッドの2体セットを出品します。映画版のデッドプールです。綺麗な状態で、特に目立つキズや付属品欠品はありません。また素人保管の為、細かいキズ・初期キズ等を気にされる方はご購入をご遠慮ください。何かご不明点があればコメントよりお気軽にお尋ねください。#デッドプール#DEADPOOL#MARVEL#MARVELLEGENDS#マーベル
http://narcologia.ru/goods/providence908894.html
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