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マーベルレジェンド　デッドプール
商品番号 P30608150577
商品名

マーベルレジェンド　デッドプール
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 2,625 円
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商品詳細

【家の引越しのため、コレクションを大量放出します】海外版マーベルレジェンドのデッドプールとネガソニック・ティーネイジ・ウォーベッドの2体セットを出品します。映画版のデッドプールです。綺麗な状態で、特に目立つキズや付属品欠品はありません。また素人保管の為、細かいキズ・初期キズ等を気にされる方はご購入をご遠慮ください。何かご不明点があればコメントよりお気軽にお尋ねください。#デッドプール#DEADPOOL#MARVEL#MARVELLEGENDS#マーベル
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