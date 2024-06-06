【ジャーナルスタンダード】ストレッチギャバ セットアップ(グレー)Mサイズ

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ジャーナルスタンダード/JOURNALSTANDARDストレッチギャバジャケット\u0026パンツグレー Mサイズジャーナルスタンダード新宿店で購入しました。上下合わせて４万円くらいでした。スーツよりもカジュアルな雰囲気のセットアップです。着用回数は短時間一度のみ。素人採寸ですが、ジャケット肩幅 46cm着丈 69cm袖丈 51cm胴回り 44cmパンツウエスト 39cm股上 25cm股下 70cm渡り幅 29cm裾幅 16cmカラー···グレー季節感···春、夏、秋、冬