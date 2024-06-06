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【ジャーナルスタンダード】ストレッチギャバ セットアップ(グレー)Mサイズ
商品番号 C12405864673
商品名

【ジャーナルスタンダード】ストレッチギャバ セットアップ(グレー)Mサイズ
ブランド名 ジャーナルスタンダード
特別価格 税込 7,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャーナルスタンダード/JOURNALSTANDARDストレッチギャバジャケット\u0026パンツグレー　Mサイズジャーナルスタンダード新宿店で購入しました。上下合わせて４万円くらいでした。スーツよりもカジュアルな雰囲気のセットアップです。着用回数は短時間一度のみ。素人採寸ですが、ジャケット肩幅　46cm着丈　69cm袖丈　51cm胴回り　44cmパンツウエスト　39cm股上　25cm股下　70cm渡り幅　29cm裾幅　　16cmカラー···グレー季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/Adder374075.html
http://narcologia.ru/goods/seamless955129.html
http://narcologia.ru/goods/traverse557126.html
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