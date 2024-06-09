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- 【海洋堂】アメイジングヤマグチ デッドプール 001フィギュア
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます(ᵕᴗᵕ)○海洋堂アメイジングヤマグチデッドプールVer.1○箱から出して飾っていました。背中に取り付ける刀の鞘が折れているので補修しています。元々折れやすい部分なので取り外しにはご注意ください。○付属品は全て揃っています。○箱は綺麗な状態です。○あくまでも中古品ですのでご理解ください。○お値下げのご相談は御遠慮ねがいます。
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