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【海洋堂】アメイジングヤマグチ デッドプール 001フィギュア
商品番号 F72335731950
商品名

【海洋堂】アメイジングヤマグチ デッドプール 001フィギュア
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 1,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(ᵕᴗᵕ)○海洋堂アメイジングヤマグチデッドプールVer.1○箱から出して飾っていました。背中に取り付ける刀の鞘が折れているので補修しています。元々折れやすい部分なので取り外しにはご注意ください。○付属品は全て揃っています。○箱は綺麗な状態です。○あくまでも中古品ですのでご理解ください。○お値下げのご相談は御遠慮ねがいます。
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