【CASTELBAJAC】 カステルバジャック 長財布 アーチ ストライプ

ユニセックスのカジュアルラウンドジップ長財布。カステルバジャックのオリジナルストライプがワンポイントに入ってます。◆仕様・牛革・ラウンドジップ・小銭入れファスナー付き◆サイズ横19.5cm×縦9.5cm×厚み2cm◆発送水濡れ防止の袋に入れた後、プチプチを巻いてゆうパケットポスト。基本的に２４時間以内に発送します。他にも小物、雑貨出品しております \u003e\u003e#うみのショップ小物、雑貨一覧☆匿名配送☆送料無料☆コメントなし即購入歓迎3015-3190カラー...ブラック ネイビー柄・デザイン...無地 ストライプ財布形...長財布



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