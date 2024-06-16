FFAジャケット　size40

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大幅なお値下げは対応出来かねますのでご了承ください。即購入可能です。早い者勝ちとさせていただきます。◇サイズ（約cm）SIZE40実寸サイズをご参考にしてください着丈…60身幅...54肩幅…47袖丈…58※素人平置き採寸になりますので若干のずれが生じる場合がございます。予めご了承下さい。素材···コーデュロイカラー···ネイビー柄・デザイン···刺繍ジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし季節感···春、秋、冬数回きましたが、着なくなったため出品します。部分的に汚れはありますが目立ったダメージ等は見られません古着、ヴィンテージにご理解のある方のみご購入下さいませ神経質な方はご遠慮下さい中古品の為、ご理解頂ける方のみでお願い致します。すり替え防止の為、購入後の返品交換は承っておりません。宜しくお願い致します。