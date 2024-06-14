STONE ISLAND×Supreme ナイロンメタルジャケット ブルゾン

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メンズアウタージャケット【ブランド】STONEISLAND×Supremeストーンアイランド×シュプリーム【サイズ】S実寸でご確認ください。【実寸】肩幅 43.5㎝身幅 58㎝袖丈 65.5㎝着丈 72.5㎝【カラー】ブラック黒色は写真の関係で実際のお色とは多少異なる場合がございますのでご了承下さい。【素材】タグ写真をご覧下さい。【状態】タグの汚れとファスナー持ち手に剥がれがあります。古着になりますのでご理解いただいた上でご購入お願い致します。お気軽にコメント下さい(^^)値引き交渉大歓迎です♪