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awakeさま専用　8/17まで Lafayette samples キャップ
商品番号 Y12578615071
商品名

awakeさま専用　8/17まで Lafayette samples キャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニューエラから発売されたラファイエットとサンプルズの朝岡周さんとのトリプルコラボとなります。使用回数は５回以内です。特に目立つ傷などはないと思います。sizeは71/259.6ボディはオフホワイト。つばはUNCブルー、つば裏はグレー。ニューエラneweraNEWERAラファイエットLafayette朝岡周サンプルズsamplesカスタムキャップ
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