awakeさま専用　8/17まで Lafayette samples キャップ

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商品詳細
ニューエラから発売されたラファイエットとサンプルズの朝岡周さんとのトリプルコラボとなります。使用回数は５回以内です。特に目立つ傷などはないと思います。sizeは71/259.6ボディはオフホワイト。つばはUNCブルー、つば裏はグレー。ニューエラneweraNEWERAラファイエットLafayette朝岡周サンプルズsamplesカスタムキャップ
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